В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.02.2026
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
саратовская область
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА