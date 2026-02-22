https://ria.ru/20260222/opasnost-2076031056.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщают власти региона. РИА Новости, 22.02.2026
специальная военная операция на украине
республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
