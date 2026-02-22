https://ria.ru/20260222/oon-2076143094.html
ООН сообщила о закрытии штаб-квартиры в понедельник из-за снега
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет закрыта в понедельник, 23 февраля, из-за снежного шторма, сообщили в офисе генсека организации. РИА Новости, 22.02.2026
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет закрыта 23 февраля из-за погодных условий