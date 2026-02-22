Рейтинг@Mail.ru
ООН сообщила о закрытии штаб-квартиры в понедельник из-за снега - РИА Новости, 22.02.2026
23:42 22.02.2026
ООН сообщила о закрытии штаб-квартиры в понедельник из-за снега
ООН сообщила о закрытии штаб-квартиры в понедельник из-за снега - РИА Новости, 22.02.2026
ООН сообщила о закрытии штаб-квартиры в понедельник из-за снега
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет закрыта в понедельник, 23 февраля, из-за снежного шторма, сообщили в офисе генсека организации. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
нью-йорк (город)
зохран мамдани
оон
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город), зохран мамдани, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Зохран Мамдани, ООН
ООН сообщила о закрытии штаб-квартиры в понедельник из-за снега

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет закрыта 23 февраля из-за погодных условий

© REUTERS / Mike Segar Логотип ООН
Логотип ООН
© REUTERS / Mike Segar
Логотип ООН. Архивное фото
ООН, 22 фев - РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет закрыта в понедельник, 23 февраля, из-за снежного шторма, сообщили в офисе генсека организации.
"В понедельник, 23 февраля 2026 года, штаб-квартира ООН будет закрыта из-за погодных условий", - говорится в сообщении.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее сообщил о введении режима ЧП из-за непогоды. Градоначальник предупреждал, что в городе может выпасть под 50 сантиметров осадков. В понедельник в Нью-Йорке будут закрыты школы.
