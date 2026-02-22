https://ria.ru/20260222/ogranicheniya-2076033686.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.02.2026
