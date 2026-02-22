В Одессе люди задержали сотрудника военкомата

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жители Одессы на Украине задержали сотрудника военкомата, без которого уехал автомобиль представителей военкомата, и требовали от него освободить мобилизованного, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе люди на улице задержали сотрудника военкомата. Он в составе группы проводил уличную мобилизацию. Но когда микроавтобус ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) уезжал с задержанным, то одного из военкомов не успели забрать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, сотрудника военкомата окружили люди, которые начали требовать освободить мобилизованного.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
