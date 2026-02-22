В Одесской области родственники мобилизованных собрались у военкомата

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Родственники мобилизованных, которые 2 недели не выходят на связь, собрались у здания военкомата в Черноморске Одесской области на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Черноморске Одесской области родственники мобилизованных пришли под здание ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Они возмущаются, что их родные, которых задержал военкомат, по несколько недель не выходят на связь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео возле ворот здания собрались около 10 человек. Как утверждает девушка за кадром – это родственники мобилизованных. На территорию военкомата их не впускают. Одна из женщин рассказывает, что ее сына задержали и удерживают уже 14 дней.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
