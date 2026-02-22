Гладков рассказал о последствиях атак дронов ВСУ на Белгородскую область

Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 дронами, 12 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин и трёхлетняя девочка, кроме того, в субботу в больницу обратился мужчина, который пострадал при детонации дрона в селе Берёзовка 20 февраля. По словам главы области, по Грайворонскому округу выпущено 11 боеприпасов и нанесены удары 32 беспилотников, 6 из которых сбиты, пострадали три мирных жителя, над Валуйским округом сбиты и подавлены 20 беспилотников, за медпомощью обратился боец "Орлана", получивший баротравму 20 февраля.