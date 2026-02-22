Гладков рассказал о последствиях атак дронов ВСУ на Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Более двухсот украинских беспилотников атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, девять человек обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 12 снарядов и зафиксированы атаки 203 беспилотников, из них 121 сбит и подавлен. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, трех инфраструктурных объектах, четырех коммерческих объектах и 42 транспортных средствах.
"В Белгородском округе… в ходе двух ракетных обстрелов выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 31 беспилотника, 27 из которых сбиты и подавлены… В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Староселье, Теребрено и хутору Высокий совершены атаки 45 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 дронами, 12 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин и трёхлетняя девочка, кроме того, в субботу в больницу обратился мужчина, который пострадал при детонации дрона в селе Берёзовка 20 февраля. По словам главы области, по Грайворонскому округу выпущено 11 боеприпасов и нанесены удары 32 беспилотников, 6 из которых сбиты, пострадали три мирных жителя, над Валуйским округом сбиты и подавлены 20 беспилотников, за медпомощью обратился боец "Орлана", получивший баротравму 20 февраля.
Корочанский и Ракитянский округа атакованы 4 беспилотниками, один из которых сбит, над Белгородом, Ивнянским, Красногвардейским, Прохоровским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 21 БПЛА, уточнил губернатор.
"В Шебекинском округе… произведены атаки 30 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка 20 февраля", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
