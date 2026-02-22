https://ria.ru/20260222/obstrel-2076095212.html
ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
ВСУ атаковали дронами фельдшерско–акушерский пункт в Стародубском округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2026
брянская область
