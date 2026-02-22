Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/obstrel-2076095212.html
ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области - РИА Новости, 22.02.2026
ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
ВСУ атаковали дронами фельдшерско–акушерский пункт в Стародубском округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:19:00+03:00
2026-02-22T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20260222/bryanskaya-2076079178.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали ФАП в брянском селе Понуровка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами фельдшерско–акушерский пункт в Стародубском округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали FPV–дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар киевский режим нанес по фельдшерско–акушерскому пункту", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших нет. В результате атаки повреждена кровля здания.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Брянской области мужчина получил ранение при атаке дронов ВСУ
Вчера, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала