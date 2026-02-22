https://ria.ru/20260222/obstrel-2076094934.html
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
ВСУ атаковали поселок Малиновка в Белгородской области при помощи БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:13:00+03:00
2026-02-22T16:13:00+03:00
2026-02-22T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
россия
белгородская область
россия
