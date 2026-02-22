https://ria.ru/20260222/obstrel-2076030635.html
Украинские войска дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 22.02.2026
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса