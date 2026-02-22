Украинские войска дважды за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Отмечается, что всего было выпущено две единицы боеприпасов. Сведений о ранении мирных жителей за прошедшие сутки не поступало.