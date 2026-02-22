Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2026
09:24 22.02.2026
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2026
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в городе Николаев, областном центре Николаевской области на Украине, сообщает глава областной военной... РИА Новости, 22.02.2026
николаев (украина), николаевская область, украина, в мире
Николаев (Украина), Николаевская область, Украина, В мире
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Власти Николаевской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Сотрудники коммунальных служб ремонтируют линию электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в городе Николаев, областном центре Николаевской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации области Виталий Ким.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Николаеве", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Также глава администрации заявил о том, что вследствие повреждений инфраструктуры обесточены 16 тысяч абонентов.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Украинцы уже могут пытаться покинуть страну, заявил венгерский политолог
Николаев (Украина)Николаевская областьУкраинаВ мире
 
 
