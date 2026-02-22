https://ria.ru/20260222/nikolaev-2076058434.html
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2026
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в городе Николаев, областном центре Николаевской области на Украине, сообщает глава областной военной... РИА Новости, 22.02.2026
В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Власти Николаевской области сообщили о повреждении инфраструктуры