В Николаеве после взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в городе Николаев, областном центре Николаевской области на Украине, сообщает глава областной военной администрации области Виталий Ким.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Николаеве", - написал Ким в своем Telegram-канале.

Также глава администрации заявил о том, что вследствие повреждений инфраструктуры обесточены 16 тысяч абонентов.