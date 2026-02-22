Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей - РИА Новости, 22.02.2026
07:52 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/neyroset-2076047740.html
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей - РИА Новости, 22.02.2026
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей
Самостоятельное использование нейросетей для диагностики и лечения является угрозой для жизни граждан, поскольку известны случаи летальных исходов,... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T07:52:00+03:00
2026-02-22T07:52:00+03:00
общество
юлия дрожжина
госдума рф
https://ria.ru/20260209/stroitelstvo-2073088485.html
2026
общество, юлия дрожжина, госдума рф
Общество, Юлия Дрожжина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей

Дрожжина: использование нейросетей для лечения является угрозой для жизни

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самостоятельное использование нейросетей для диагностики и лечения является угрозой для жизни граждан, поскольку известны случаи летальных исходов, спровоцированных неправильным сочетанием лекарств и несвоевременным обращением к врачу, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Искусственный интеллект все активнее входит в повседневную жизнь - помогает в работе, учебе, быту. Не обошла эта тенденция и тему здоровья: все чаще люди пытаются получить у нейросетей советы по лечению или даже поставить себе диагноз. Важно понимать: такие решения могут быть опасны. В новостях уже появляются случаи, когда люди доверяли рекомендациям из сети, неправильно сочетали лекарства или откладывали обращение к врачу. Это заканчивалось серьезными последствиями, где-то даже летальным исходом", - сказала Дрожжина.
Парламентарий отметила, что искусственный интеллект может быть полезным вспомогательным инструментом. Например, его можно использовать, чтобы помочь сформулировать вопросы для врача или подсказать, к какому специалисту обратиться, добавила она.
"Но вопросы лечения, назначения препаратов и медицинских процедур должны оставаться исключительно в зоне ответственности медицинских работников. Речь идет о здоровье и жизни, и здесь цена ошибки слишком высока", - заключила депутат.
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС
9 февраля, 01:14
 
ОбществоЮлия ДрожжинаГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
