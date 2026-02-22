https://ria.ru/20260222/neyroset-2076047740.html
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей - РИА Новости, 22.02.2026
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей
Самостоятельное использование нейросетей для диагностики и лечения является угрозой для жизни граждан, поскольку известны случаи летальных исходов,... РИА Новости, 22.02.2026
общество
юлия дрожжина
госдума рф
В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей
Дрожжина: использование нейросетей для лечения является угрозой для жизни
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самостоятельное использование нейросетей для диагностики и лечения является угрозой для жизни граждан, поскольку известны случаи летальных исходов, спровоцированных неправильным сочетанием лекарств и несвоевременным обращением к врачу, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Искусственный интеллект все активнее входит в повседневную жизнь - помогает в работе, учебе, быту. Не обошла эта тенденция и тему здоровья: все чаще люди пытаются получить у нейросетей советы по лечению или даже поставить себе диагноз. Важно понимать: такие решения могут быть опасны. В новостях уже появляются случаи, когда люди доверяли рекомендациям из сети, неправильно сочетали лекарства или откладывали обращение к врачу. Это заканчивалось серьезными последствиями, где-то даже летальным исходом", - сказала Дрожжина
.
Парламентарий отметила, что искусственный интеллект может быть полезным вспомогательным инструментом. Например, его можно использовать, чтобы помочь сформулировать вопросы для врача или подсказать, к какому специалисту обратиться, добавила она.
"Но вопросы лечения, назначения препаратов и медицинских процедур должны оставаться исключительно в зоне ответственности медицинских работников. Речь идет о здоровье и жизни, и здесь цена ошибки слишком высока", - заключила депутат.