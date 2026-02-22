В Госдуме рассказали об опасности самолечения с помощью нейросетей

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самостоятельное использование нейросетей для диагностики и лечения является угрозой для жизни граждан, поскольку известны случаи летальных исходов, спровоцированных неправильным сочетанием лекарств и несвоевременным обращением к врачу, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

"Искусственный интеллект все активнее входит в повседневную жизнь - помогает в работе, учебе, быту. Не обошла эта тенденция и тему здоровья: все чаще люди пытаются получить у нейросетей советы по лечению или даже поставить себе диагноз. Важно понимать: такие решения могут быть опасны. В новостях уже появляются случаи, когда люди доверяли рекомендациям из сети, неправильно сочетали лекарства или откладывали обращение к врачу. Это заканчивалось серьезными последствиями, где-то даже летальным исходом", - сказала Дрожжина

Парламентарий отметила, что искусственный интеллект может быть полезным вспомогательным инструментом. Например, его можно использовать, чтобы помочь сформулировать вопросы для врача или подсказать, к какому специалисту обратиться, добавила она.