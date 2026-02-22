Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 22.02.2026 (обновлено: 18:40 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/netanyakhu-2076111933.html
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама - РИА Новости, 22.02.2026
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах по формированию многостороннего союза на Ближнем Востоке и вокруг него с целью противостояния радикальным... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:39:00+03:00
2026-02-22T18:40:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
индия
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_0:83:3077:1813_1920x0_80_0_0_d346eb522a65bcb3e5ae93a275b10bfb.jpg
https://ria.ru/20260221/ssha-2075903462.html
ближний восток
израиль
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_35565dedd6ca6e8d2264180592b179ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, израиль, индия, биньямин нетаньяху
В мире, Ближний Восток, Израиль, Индия, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама

Нетаньяху: на Ближнем Востоке нужно создать союз против радикального ислама

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах по формированию многостороннего союза на Ближнем Востоке и вокруг него с целью противостояния радикальным шиитским и суннитским силам в регионе.
"В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему — своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока, включающий Индию, арабские страны, африканские государства, страны СредиземноморьяГрецию и Кипр, а также страны Азии, о которых я пока не буду распространяться. Позже я представлю это в упорядоченном виде", - заявил Нетаньяху на заседании правительства.
По словам премьера еврейского государства, цель подобного союза - это объединить государства, которые одинаково смотрят на существующие реалии и вызовы, а также имеют общие цели.
"Эти государства против радикальной шиитской оси, по которой мы нанесли очень мощный удар, и против формирующейся радикальной суннитской оси. Все эти страны разделяют иное восприятие, и наше сотрудничество может принести огромные плоды, а также, разумеется, гарантировать нашу стойкость и наше будущее", - отметил Нетаньяху.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Посол США заявил о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
21 февраля, 00:00
 
В миреБлижний ВостокИзраильИндияБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала