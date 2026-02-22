Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах по формированию многостороннего союза на Ближнем Востоке и вокруг него с целью противостояния радикальным шиитским и суннитским силам в регионе.

По словам премьера еврейского государства, цель подобного союза - это объединить государства, которые одинаково смотрят на существующие реалии и вызовы, а также имеют общие цели.

"Эти государства против радикальной шиитской оси, по которой мы нанесли очень мощный удар, и против формирующейся радикальной суннитской оси. Все эти страны разделяют иное восприятие, и наше сотрудничество может принести огромные плоды, а также, разумеется, гарантировать нашу стойкость и наше будущее", - отметил Нетаньяху.