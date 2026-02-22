https://ria.ru/20260222/netanyakhu-2076111933.html
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама - РИА Новости, 22.02.2026
Нетаньяху заявил о планах создать союз против радикального ислама
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах по формированию многостороннего союза на Ближнем Востоке и вокруг него с целью противостояния радикальным... РИА Новости, 22.02.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах по формированию многостороннего союза на Ближнем Востоке и вокруг него с целью противостояния радикальным шиитским и суннитским силам в регионе.
"В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему — своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока
, включающий Индию
, арабские страны, африканские государства, страны Средиземноморья
— Грецию
и Кипр
, а также страны Азии
, о которых я пока не буду распространяться. Позже я представлю это в упорядоченном виде", - заявил Нетаньяху
на заседании правительства.
По словам премьера еврейского государства, цель подобного союза - это объединить государства, которые одинаково смотрят на существующие реалии и вызовы, а также имеют общие цели.
"Эти государства против радикальной шиитской оси, по которой мы нанесли очень мощный удар, и против формирующейся радикальной суннитской оси. Все эти страны разделяют иное восприятие, и наше сотрудничество может принести огромные плоды, а также, разумеется, гарантировать нашу стойкость и наше будущее", - отметил Нетаньяху.