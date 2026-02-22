https://ria.ru/20260222/neft-2076109979.html
Киев просит у ЕК помощь с поставками нефти в Словакию и Венгрию, пишут СМИ
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина выпрашивает у Еврокомиссии помощь в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, попавшее в его распоряжение.
"Там подчеркивали "постоянную готовность" поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая комиссию помочь с логистикой", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что на выходных Киев заявил о круглосуточном ремонте поврежденного трубопровода и уже вызвался помочь в восстановлении поставок по альтернативным маршрутам. Так, украинские власти предложили ЕК транспортировать топливо через свою систему или порты Черного моря.
В субботу украинское издание "Европейская правда" также со ссылкой на письмо сообщало, что Украина
предлагает использовать вместо "Дружбы" трубопровод "Одесса — Броды".
Днем ранее Киев в очередной раз без объяснения причин перенес срок возобновления поставок нефти по "Дружбе", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого, 18 февраля, Братислава объявила кризисную ситуацию.
Словакия и Венгрия
лишились поставок 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто
заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию
отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".