Киев просит у ЕК помощь с поставками нефти в Словакию и Венгрию, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украина выпрашивает у Еврокомиссии помощь в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, попавшее в его распоряжение.

"Там подчеркивали "постоянную готовность" поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая комиссию помочь с логистикой", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что на выходных Киев заявил о круглосуточном ремонте поврежденного трубопровода и уже вызвался помочь в восстановлении поставок по альтернативным маршрутам. Так, украинские власти предложили ЕК транспортировать топливо через свою систему или порты Черного моря.

В субботу украинское издание "Европейская правда" также со ссылкой на письмо сообщало, что Украина предлагает использовать вместо "Дружбы" трубопровод "Одесса — Броды".

Днем ранее Киев в очередной раз без объяснения причин перенес срок возобновления поставок нефти по "Дружбе", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого, 18 февраля, Братислава объявила кризисную ситуацию.

Остановка транзита

Словакия и Венгрия лишились поставок 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.