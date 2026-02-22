В НАТО недовольны уровнем расходов Британии на оборону, пишут СМИ

В частности, было отмечено, что Британия отстает от заданных целей в области противовоздушной обороны, авиации, обеспечения армии танками, беспилотниками и личным составом. Кроме того, страна рискует отстать от остальных членов альянса по ключевому показателю - доле ВВП, направляемой на оборону. На данный момент Британия тратит на оборону менее 2.5% ВВП, в то время как перед союзниками поставлена цель довести показатель до 5%.