Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/nalichnost-2076032538.html
Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома
Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома - РИА Новости, 22.02.2026
Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома
В условиях экономической нестабильности лучше иметь дома запас наличных, который покроет самые необходимые траты на один-три месяца, рассказала агентству... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T03:18:00+03:00
2026-02-22T03:18:00+03:00
общество
татьяна белянчикова
рэу имени г. в. плеханова
наличные деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702923_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_800f71295a2559ac527340e0445ccffe.jpg
https://ria.ru/20260120/nalichnost-2068917129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075702923_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1f31566f5123dc2143d8e5a8a4b7fce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, наличные деньги
Общество, Татьяна Белянчикова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Наличные деньги
Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома

Доцент Белянчикова посоветовала хранить дома запас наличности на три месяца

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В условиях экономической нестабильности лучше иметь дома запас наличных, который покроет самые необходимые траты на один-три месяца, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«
“Основой для расчета является сумма ваших расходов на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг, включая надежность инфраструктуры, например, частоту отключений электричества или интернета, удаленность от банкоматов, поскольку все это увеличивает потребность в наличных”, — рассказала она.
В качестве минимума нужно иметь при себе наличные, чтобы обеспечить текущие расходы на одну-две недели. Но в условиях технических сбоев лучше подстраховаться и держать сумму на один-три месяца. Это поможет и в случае форс-мажора.
В запасах лучше иметь как мелкие, так и крупные купюры, хранить их в нескольких разных местах, а также в качестве альтернативы иметь некоторую сумму в валюте и даже драгметаллах, если поблизости есть места, где это можно превратить в наличные.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экономист раскрыла, куда денутся наличные после введения цифрового рубля
20 января, 03:18
 
ОбществоТатьяна БелянчиковаРЭУ имени Г. В. ПлехановаНаличные деньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала