Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В условиях экономической нестабильности лучше иметь дома запас наличных, который покроет самые необходимые траты на один-три месяца, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«
“Основой для расчета является сумма ваших расходов на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг, включая надежность инфраструктуры, например, частоту отключений электричества или интернета, удаленность от банкоматов, поскольку все это увеличивает потребность в наличных”, — рассказала она.
В качестве минимума нужно иметь при себе наличные, чтобы обеспечить текущие расходы на одну-две недели. Но в условиях технических сбоев лучше подстраховаться и держать сумму на один-три месяца. Это поможет и в случае форс-мажора.
В запасах лучше иметь как мелкие, так и крупные купюры, хранить их в нескольких разных местах, а также в качестве альтернативы иметь некоторую сумму в валюте и даже драгметаллах, если поблизости есть места, где это можно превратить в наличные.