Экономист объяснила, какой запас наличных нужно иметь дома

“Основой для расчета является сумма ваших расходов на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг, включая надежность инфраструктуры, например, частоту отключений электричества или интернета, удаленность от банкоматов, поскольку все это увеличивает потребность в наличных”, — рассказала она.

В качестве минимума нужно иметь при себе наличные, чтобы обеспечить текущие расходы на одну-две недели. Но в условиях технических сбоев лучше подстраховаться и держать сумму на один-три месяца. Это поможет и в случае форс-мажора.

В запасах лучше иметь как мелкие, так и крупные купюры, хранить их в нескольких разных местах, а также в качестве альтернативы иметь некоторую сумму в валюте и даже драгметаллах, если поблизости есть места, где это можно превратить в наличные.