Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:22:00+03:00
2026-02-22T21:22:00+03:00
2026-02-22T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
москва
москва, сергей собянин
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА