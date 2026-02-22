Пожар на улице Образцова в Москве

Пожар на улице Образцова в Москве

© Кадр видео из соцсетей Пожар на улице Образцова в Москве

В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Открытое горение на месте пожара в административном здании в Москве ликвидировано, огонь не перешел на здание, находящееся рядом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы произошел пожар площадью 600 "квадратов". Пять человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

"В Москве на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Пожарные не допустили перехода огня на рядом расположенное здание", - говорится в сообщении.