В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 22.02.2026
20:24 22.02.2026
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 22.02.2026
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании
Открытое горение на месте пожара в административном здании в Москве ликвидировано, огонь не перешел на здание, находящееся рядом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2026
В Москве ликвидировали открытое горение в административном здании

На северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Открытое горение на месте пожара в административном здании в Москве ликвидировано, огонь не перешел на здание, находящееся рядом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы произошел пожар площадью 600 "квадратов". Пять человек покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.
"В Москве на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Пожарные не допустили перехода огня на рядом расположенное здание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
Последствия пожара в поселке Затон Пермского края - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Пермском крае при пожаре погибли два человека
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала