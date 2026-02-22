https://ria.ru/20260222/moskva-2076113883.html
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:56:00+03:00
2026-02-22T18:56:00+03:00
2026-02-22T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
москва
