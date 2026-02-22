https://ria.ru/20260222/moskva-2076112597.html
Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
Силы ПВО отразили атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву