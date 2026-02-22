© Кадр видео из соцсетей Пожар на улице Образцова в Москве

Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 100 человек и 30 единиц техники привлечено к тушению пожара на улице Образцова в Москве, до прибытия пожарных пять человек покинули здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что на втором этаже реконструируемого административного здания на улице Образцова на северо-востоке Москвы произошел пожар. Позднее в ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 600 "квадратов".

"Более 100 человек и 30 единиц привлечено к тушению пожара в Москве. Происходит загорание на 1, 2 этажах и чердачном помещении здания", - говорится в сообщении.