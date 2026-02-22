https://ria.ru/20260222/moskva-2076091109.html
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
