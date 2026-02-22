https://ria.ru/20260222/moskva-2076089524.html
ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву
ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 22.02.2026
ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву
ПВО Минобороны отразила атаку четырёх БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2026
ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву
Собынин: ПВО отразила атаку четырёх БПЛА, летевших на Москву