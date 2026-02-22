Рейтинг@Mail.ru
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:21 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/moskva-2076084015.html
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов - РИА Новости, 22.02.2026
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов
Фасады трех домов обновили в Орехово-Борисове Северном в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:21:00+03:00
2026-02-22T14:21:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жилье
жкх
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076083199_0:0:1421:799_1920x0_80_0_0_548be892cbbafdce5e3fd5bdeed01ac1.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073416309.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076083199_71:0:1136:799_1920x0_80_0_0_3665af77c4e9eec9620f0b955e04d8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жилье, жкх, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Жилье, ЖКХ, Общество
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов

Фасады трех домов обновили в районе Орехово-Борисово Северное в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыВ Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В Орехово-Борисове Северном обновили фасады трех домов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фасады трех домов обновили в Орехово-Борисове Северном в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок три дома в районе Орехово-Борисово Северное с помощью фиброцементных панелей и метода "мокрый фасад". В 2025 году эта технология получила широкое распространение в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого дома разработали уникальный проект проведения работ, а также подобрали современные отечественные материалы. При выборе цветового решения специалисты Фонда капитального ремонта Москвы остановились на оттенках желтого, бежевого и белого цвета.
В 2025 году в столице обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Москве обновили более 20 домов с лучковыми перемычками на фасадах
10 февраля, 12:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖильеЖКХОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала