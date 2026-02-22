Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в Новой Москве продолжается строительство кластера аккумуляторов
22.02.2026
Ликсутов: в Новой Москве продолжается строительство кластера аккумуляторов
Ликсутов: в Новой Москве продолжается строительство кластера аккумуляторов
На территории ОЭЗ "Технополис Москва" продолжают возводить предприятия по производству литий-ионных аккумуляторов, они станут частью кластера систем накопления... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:03:00+03:00
2026-02-22T14:03:00+03:00
Ликсутов: в Новой Москве продолжается строительство кластера аккумуляторов

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" продолжают возводить предприятия по производству литий-ионных аккумуляторов, они станут частью кластера систем накопления энергии, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ликсутов отметил, что столица последовательно развивает индустриальную инфраструктуру и возводит новые объекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
"Так, на территории ОЭЗ "Технополис Москва" продолжается формирование кластера по производству систем накопления энергии, на базе которого будет налажен выпуск литий-ионных аккумуляторов. Открытие собственного производства позволит снизить себестоимость техники и повысить ее конкурентоспособность. Новый кластер обеспечит почти 70 процентов потребности отечественного рынка городского и коммерческого электротранспорта", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что ранее мэр Москвы посетил объект и ознакомился с ходом строительства заводов.
В состав кластера войдут два предприятия. Среди них – завод ООО "РЭНЕРА" (топливный дивизион "Росатома", бизнес-направление "Накопители энергии"). На предприятии появится гигафабрика по выпуску литий-ионных ячеек, модулей и других систем накопления энергии.
Главный корпус предприятия будет рассчитан на размещение техлиний протяженностью 2,5 километра. Для них строится здание длинной свыше 500 метров с переменной этажностью. В наивысшей точке его высота превышает 40 метров. Прочность и устойчивость обеспечиваются каркасом из сборного железобетона и фундаментом на более чем 4 тысячах свай.
Как отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов, готовность предприятия составляет около 85%. Мощности позволят выпускать до 50 тысяч аккумуляторных батарей в год.
"Производственный процесс на предприятии будет полностью локализован: здесь организуют полный цикл — от выпуска ячеек и модулей до сборки готовых стационарных систем накопления энергии. Такой комплексный подход позволит сформировать новые компетенции в одной из наиболее перспективных отраслей промышленности", — подчеркнул Гарбузов.
Корпуса будут оформлены в едином архитектурном стиле. Художники изобразили на зданиях грузовики, автобусы, машины, а также линии. В интерьерах преобладают светлые тона.
Гендиректор ООО "Промстрой" Владислав Султанов подчеркнул, что при возведении здания использовался метод террасирования – ступенчатого выравнивания территорий. Это связано с тем, что строительство идет на площадке со сложным рельефом.
"Кроме того, рельеф разделен подпорными стенами на два уровня, которые соединены проездами. Аналогичные инженерные решения применены и в зоне склада материалов, что повышает устойчивость территории и сокращает длину откосов", — отметил Султанов.
Также на площадке появится завод компании "ИНЭСИС" – на нем будут производиться литий-ионные аккумуляторы для средств индивидуальной мобильности, роботизированных комплексов и других устройств. Общая готовность объекта составляет порядка 32%.
Отмечается, что на территории ОЭЗ действует льготный режим предпринимательской деятельности. Площадь, на которой размещены предприятия, составляет более 390 гектаров.
Ранее Ликсутов рассказал, что за прошедший год выпуск аккумуляторов в Москве увеличился на 3,7%.
