В МВД рассказали о "спектаклях" мошенников с десятками участников

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мошеннические колл-центры начали выстраивать сложные "спектакли" с десятками участников, вынуждая гражданина самостоятельно звонить по предложенному аферистами номеру и выманивая его деньги, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Никаких звонков из "службы безопасности банка", прямых требований "перевести деньги на безопасный счет" или "назвать код". Мошеннические колл-центры выстраивают сложные "спектакли" с десятками участников, постоянно повышающимися ставками и проверенными психологическими приемами", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

Отмечается, что сначала гражданина добавляют в групповой чат с названием его организации, в группе - реальные фамилии, деловой стиль общения, а также обсуждение "приказов" и "оцифровки". Так у будущей жертвы аферистов формируется ощущение легитимности и коллективной нормы.

Затем, как рассказали правоохранители, в чате появляется ссылка на "официальный бот" или "сервис подтверждения" с названием, похожим на государственный ресурс. Там пользователю предлагают формально "подтвердить данные", а другие участники демонстративно сообщают, что у них всё успешно.

"Передача данных не обязательно даёт злоумышленникам доступ к учетным записям - их задача перевести человека в управляемое состояние", - отметили в управлении.

После этого у гражданина появляются сообщения о входах в "Госуслуги" и попытках получения микрозаймов. Так аферисты убеждают человека, что все значимые сервисы уже взломаны, а его средства - почти украдены. И вслед за этим появляется "специалист техподдержки" или "представитель правоохранительных органов", который якобы решит проблему.

"Гражданин звонит сам по предложенному номеру, полагая, что действует правильно. Ему обещают помощь, но одновременно повышают уровень угрозы. Сообщают, что средства якобы уже направлены в террористические организации и возможно возбуждение уголовного дела", - сообщили в МВД РФ