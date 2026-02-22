https://ria.ru/20260222/moshenniki-2076048559.html
Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории
общество
россия
россия
общество, россия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа, так они пытаются выведать данные банковской карты якобы для страхового депозита или предложить установить программу для "удаленной консультации", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Поступают звонки на домашние или мобильные телефоны, особенно пожилым людям. Содержание приблизительно следующее: "Вам положена бесплатная реабилитация в санатории после перенесенной простуды/гриппа. Для записи подтвердите данные полиса ОМС, СНИЛС", - сообщили эксперты.
Далее могут запросить данные карты "для страхового депозита" или предложить установить программу для "удаленной консультации", которая оказывается трояном.
Аналитики отмечают, что целевой аудиторией становятся переболевшие - сейчас в России
сезон простудных заболеваний. "Усталость от болезни и желание восстановить здоровье "бесплатно" по госпрограмме снижает критичность мышления", - указывают они.
В "Мошеловке" посоветовали помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. При этом там предупреждают, что не стоит сообщать данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта неизвестным лицам по телефону.