08:09 22.02.2026
Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории
общество, россия
Общество, Россия
Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории

Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию после гриппа

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа, так они пытаются выведать данные банковской карты якобы для страхового депозита или предложить установить программу для "удаленной консультации", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Поступают звонки на домашние или мобильные телефоны, особенно пожилым людям. Содержание приблизительно следующее: "Вам положена бесплатная реабилитация в санатории после перенесенной простуды/гриппа. Для записи подтвердите данные полиса ОМС, СНИЛС", - сообщили эксперты.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Мошенники стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru
02:52
Далее могут запросить данные карты "для страхового депозита" или предложить установить программу для "удаленной консультации", которая оказывается трояном.
Аналитики отмечают, что целевой аудиторией становятся переболевшие - сейчас в России сезон простудных заболеваний. "Усталость от болезни и желание восстановить здоровье "бесплатно" по госпрограмме снижает критичность мышления", - указывают они.
В "Мошеловке" посоветовали помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. При этом там предупреждают, что не стоит сообщать данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта неизвестным лицам по телефону.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Вчера, 08:52
 
