Священник рассказал, можно ли просить прощения в мессенджерах

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Картинка или сообщение с просьбой прощения в мессенджере не имеет духовной силы, искренне попросить прощения и получить его таким образом невозможно, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Прощеное воскресенье - завершающий день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой душой. Прощёное воскресенье в 2026 году отмечается 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост.

"Современные средства связи совершенно опошлили эту замечательную многовековую традицию… Картинка с текстом о испрашивании прощения, с поздравлением с Прощенным воскресеньем не имеет никакой духовной силы. Это просто картинка, равнозначная картинке, отправляемой на Новый год или на любой другой праздник", – сказал РИА Новости Береговой.

Искреннего прощения нельзя получить, отправив человеку в мессенджере картинку или сообщение, хотя на них можно ответить такой же картинкой или просто поставить лайк, уверен священник.