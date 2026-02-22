Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, можно ли просить прощения в мессенджерах
Религия
 
08:24 22.02.2026
Священник рассказал, можно ли просить прощения в мессенджерах
Священник рассказал, можно ли просить прощения в мессенджерах - РИА Новости, 22.02.2026
Священник рассказал, можно ли просить прощения в мессенджерах
Картинка или сообщение с просьбой прощения в мессенджере не имеет духовной силы, искренне попросить прощения и получить его таким образом невозможно, сказал РИА РИА Новости, 22.02.2026
россия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Картинка или сообщение с просьбой прощения в мессенджере не имеет духовной силы, искренне попросить прощения и получить его таким образом невозможно, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
Прощеное воскресенье - завершающий день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой душой. Прощёное воскресенье в 2026 году отмечается 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост.
"Современные средства связи совершенно опошлили эту замечательную многовековую традицию… Картинка с текстом о испрашивании прощения, с поздравлением с Прощенным воскресеньем не имеет никакой духовной силы. Это просто картинка, равнозначная картинке, отправляемой на Новый год или на любой другой праздник", – сказал РИА Новости Береговой.
Искреннего прощения нельзя получить, отправив человеку в мессенджере картинку или сообщение, хотя на них можно ответить такой же картинкой или просто поставить лайк, уверен священник.
"Поэтому хотел бы всех читателей призвать к тому, чтобы не профанировать эту замечательную традицию, не отправлять картинки тем, кого ты не обидел. Тем, кто тебя, может быть, даже и не знает", - заключил он.
