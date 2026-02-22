Рейтинг@Mail.ru
"Это красная линия". Слова Зеленского о России вызвали панику на Западе - РИА Новости, 22.02.2026
18:35 22.02.2026
"Это красная линия". Слова Зеленского о России вызвали панику на Западе
Владимир Зеленский глубоко заблуждается, считая, что европейские войска смогут изменить ход конфликта на Украине, заявил член финской партии "Альянс свободы"... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T18:35:00+03:00
2026-02-22T18:35:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
нато
мирный план сша по украине
россия
украина
москва
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине
"Это красная линия". Слова Зеленского о России вызвали панику на Западе

Мема: Зеленский заблуждается, надеясь на помощь европейских войск

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский глубоко заблуждается, считая, что европейские войска смогут изменить ход конфликта на Украине, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введет войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведет к уничтожению Украины", — отметил политик.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Серьезный раскол". На Западе раскрыли детали переговоров в Женеве
Вчера, 18:31
Мема также призвал Зеленского к скорейшему заключению мирного соглашения и отметил, что время играет против Киева.
"Попытка атаковать территорию Москвы – это красная линия, пересечение которой необходимо избегать", заключил он.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Зеленского поставили на место после его слов о России
Вчера, 15:45
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийНАТОМирный план США по Украине
 
 
