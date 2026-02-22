МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский глубоко заблуждается, считая, что европейские войска смогут изменить ход конфликта на Украине, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Почему-то у Зеленского сложилось ошибочное представление о том, что, если конфликт обострится и НАТО введет войска, то у него будет больше шансов победить Россию. Напротив, вступление альянса приведет к уничтожению Украины", — отметил политик.
Мема также призвал Зеленского к скорейшему заключению мирного соглашения и отметил, что время играет против Киева.
"Попытка атаковать территорию Москвы – это красная линия, пересечение которой необходимо избегать", — заключил он.
В МИД России неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.