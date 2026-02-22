Рейтинг@Mail.ru
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 22.02.2026 (обновлено: 00:52 23.02.2026)
https://ria.ru/20260222/meksika-2076143547.html
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 23.02.2026
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
Россиянам, находящимся в Мексике, следует избегать мест массового скопления людей и потенциальных объектов нападений на фоне беспорядков в связи с убийством... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-22T23:50:00+03:00
2026-02-23T00:52:00+03:00
в мире
мексика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg
https://ria.ru/20260222/meksika-2076143435.html
мексика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d1e058e68035910a5b14e0d0a79e846e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, россия
В мире, Мексика, Россия

Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Россиянам, находящимся в Мексике, следует избегать мест массового скопления людей и потенциальных объектов нападений на фоне беспорядков в связи с убийством главы крупнейшего картеля, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом РФ в Мексике Яков Федоров.
"Рекомендация — держаться подальше от мест массового скопления людей, от тех объектов, от тех зданий и сооружений, которые могут стать объектами нападений. Прислушиваться к рекомендациям местных правоохранительных органов, следить за информацией полиции и правительства", - сказал Федоров.
По словам консула, наибольшую опасность сейчас представляют перекрытые дороги и транспортные магистрали, где фиксируются поджоги автомобилей и возможные засады.
"Перекрыты дороги, транспортные артерии, они представляют собой опасность. На них жгут машины, на них перекрытия бывают, засады и так далее. Соответственно, избегать дорог, избегать административных зданий и помещений силовых ведомств", - уточнил Федоров.
Дипломат повторил свой призыв строго соблюдать все рекомендации властей, которые дают оперативные указания по вопросам безопасности.
Российские дипломаты, по его словам, следят за ситуацией и проверяют информацию о возможных затруднениях у российских граждан.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россияне не обращались за помощью в посольство из-за беспорядков в Мексике
Вчера, 23:47
 
В миреМексикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала