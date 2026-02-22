https://ria.ru/20260222/meksika-2076143547.html
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей - РИА Новости, 23.02.2026
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
Россиянам, находящимся в Мексике, следует избегать мест массового скопления людей и потенциальных объектов нападений на фоне беспорядков в связи с убийством... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-22T23:50:00+03:00
2026-02-22T23:50:00+03:00
2026-02-23T00:52:00+03:00
в мире
мексика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg
https://ria.ru/20260222/meksika-2076143435.html
мексика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d1e058e68035910a5b14e0d0a79e846e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, россия
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Россиянам, находящимся в Мексике, следует избегать мест массового скопления людей и потенциальных объектов нападений на фоне беспорядков в связи с убийством главы крупнейшего картеля, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом РФ в Мексике Яков Федоров.
"Рекомендация — держаться подальше от мест массового скопления людей, от тех объектов, от тех зданий и сооружений, которые могут стать объектами нападений. Прислушиваться к рекомендациям местных правоохранительных органов, следить за информацией полиции и правительства", - сказал Федоров.
По словам консула, наибольшую опасность сейчас представляют перекрытые дороги и транспортные магистрали, где фиксируются поджоги автомобилей и возможные засады.
"Перекрыты дороги, транспортные артерии, они представляют собой опасность. На них жгут машины, на них перекрытия бывают, засады и так далее. Соответственно, избегать дорог, избегать административных зданий и помещений силовых ведомств", - уточнил Федоров.
Дипломат повторил свой призыв строго соблюдать все рекомендации властей, которые дают оперативные указания по вопросам безопасности.
Российские дипломаты, по его словам, следят за ситуацией и проверяют информацию о возможных затруднениях у российских граждан.