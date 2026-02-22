Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Россиянам, находящимся в Мексике, следует избегать мест массового скопления людей и потенциальных объектов нападений на фоне беспорядков в связи с убийством главы крупнейшего картеля, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом РФ в Мексике Яков Федоров.

"Рекомендация — держаться подальше от мест массового скопления людей, от тех объектов, от тех зданий и сооружений, которые могут стать объектами нападений. Прислушиваться к рекомендациям местных правоохранительных органов, следить за информацией полиции и правительства", - сказал Федоров.

По словам консула, наибольшую опасность сейчас представляют перекрытые дороги и транспортные магистрали, где фиксируются поджоги автомобилей и возможные засады.

"Перекрыты дороги, транспортные артерии, они представляют собой опасность. На них жгут машины, на них перекрытия бывают, засады и так далее. Соответственно, избегать дорог, избегать административных зданий и помещений силовых ведомств", - уточнил Федоров.

Дипломат повторил свой призыв строго соблюдать все рекомендации властей, которые дают оперативные указания по вопросам безопасности.