В Мексике начались беспорядки после гибели главы наркокартеля

МЕХИКО, 22 фев — РИА Новости. В Мексике обезвредили главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, сообщило В Мексике обезвредили главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, сообщило Министерство национальной обороны страны.

"В ходе операции военнослужащие подверглись нападению и, защищая свою жизнь, открыли ответный огонь. Четверо участников преступной группы погибли на месте, трое были тяжело ранены и скончались во время воздушной транспортировки в Мехико, среди них находится Рубен Н.", — рассказали там.

После этого как минимум в пяти штатах Мексики начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы. В некоторых из них активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.

Операцию по захвату Эль Менчо провели силы специальных подразделений армии при участии ВВС и группы немедленного реагирования Национальной гвардии. В подготовке участвовали военная разведка, Национальный центр разведки и Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дополнительную информацию предоставили также американские власти.

Двоих предполагаемых членов группировки задержали. Силовики изъяли оружие и бронетехнику, в том числе реактивные гранатометы, способные поражать воздушные цели и уничтожать бронированные машины. Троих военнослужащих увезли в больницы с ранениями.