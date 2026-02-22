"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о главе европейской дипломатии Кае Каллас показывают, что Москва уверена в своей правоте, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Очевидно, он издевается над ней. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов", — отметил он.
Эксперт также добавил, что многие из высказываний Каллас ясно дают понять, что она оторвана от реальности.
Накануне Медведев, отвечая на вопрос про список требований Каллас к России, заявил, что с ней не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, так как они не считают уместным снизойти до ее уровня.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не станет веком золотой дипломатии для Европейского континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.