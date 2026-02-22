Рейтинг@Mail.ru
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе
17:34 22.02.2026 (обновлено: 20:53 22.02.2026)
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе - РИА Новости, 22.02.2026
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе
Высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о главе европейской дипломатии Кае Каллас показывают, что Москва уверена в своей правоте, заявил... РИА Новости, 22.02.2026
в мире, россия, москва, сша, дмитрий медведев, кайя каллас, евросоюз, дэниел дэвис
В мире, Россия, Москва, США, Дмитрий Медведев, Кайя Каллас, Евросоюз, Дэниел Дэвис
"Издевается над ней". Слова Медведева о Каллас вызвали изумление на Западе

Дэвис: слова Медведева о Каллас показывают уверенность России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о главе европейской дипломатии Кае Каллас показывают, что Москва уверена в своей правоте, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Очевидно, он издевается над ней. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов", — отметил он.
Эксперт также добавил, что многие из высказываний Каллас ясно дают понять, что она оторвана от реальности.
Накануне Медведев, отвечая на вопрос про список требований Каллас к России, заявил, что с ней не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, так как они не считают уместным снизойти до ее уровня.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к Москве, которые включают сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних стран.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Каллас, заявил, что период ее полномочий не станет веком золотой дипломатии для Европейского континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
