В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду - РИА Новости, 22.02.2026
14:39 22.02.2026
В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду
В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду - РИА Новости, 22.02.2026
В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду
Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 22.02.2026
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
снегопад в москве
погода
москва
россия
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Снегопад в Москве, Погода
В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду

МЧС предупредило о метели, гололедице и ветре до 17 м/с в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток в городе Москве местами ожидается снег, метель, усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах снежные накаты, гололедица", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
21 февраля, 17:08
21 февраля, 17:08
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Снегопад в МосквеПогода
 
 
