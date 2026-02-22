https://ria.ru/20260222/mchs-2076085501.html
В Москве предупредили о метели, гололедице и ветре до 17 метров в секунду
Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:39:00+03:00
