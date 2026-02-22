Рейтинг@Mail.ru
Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/maslenitsa-2076105575.html
Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России
Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России - РИА Новости, 22.02.2026
Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела.
2026-02-22T17:49:00+03:00
2026-02-22T17:49:00+03:00
видео
россия
калужская область
праздники
масленица
масленица — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076104890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c30d4b64035d2a8708d92b2670ef7a9a.jpg
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела. Так, в Калужской области огню предали гигантский арт-объект, а в Липецкой – китайскую игрушку лабубу.
2026-02-22T17:49
true
PT2M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076104890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24b41307b1028e8f10f4a2522c250210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, россия, калужская область, праздники, масленица, масленица — 2025, видео
Видео, Россия, Калужская область, Праздники, Масленица, Масленица — 2025
Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела.
2026-02-22T17:49
true
PT2M23S

Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела.
Так, в Калужской области огню предали гигантский арт-объект, а в Липецкой – китайскую игрушку лабубу.
 
ВидеоРоссияКалужская областьПраздникиМасленицаМасленица — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала