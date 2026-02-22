Гигантское сердце, лабубу и кулачные бои: Масленица в городах России

Так, в Калужской области огню предали гигантский арт-объект, а в Липецкой – китайскую игрушку лабубу.
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела.
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела. Так, в Калужской области огню предали гигантский арт-объект, а в Липецкой – китайскую игрушку лабубу.
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела.
В российских городах на этой неделе отмечают Масленицу. Зиму провожают кулачными боями, хороводами, гонками на санях и лошадях, блинами и, конечно, традиционным сжиганием чучела.