Российские соотечественники рассказали, как празднуют Масленицу в Европе - РИА Новости, 22.02.2026
13:43 22.02.2026
Российские соотечественники рассказали, как празднуют Масленицу в Европе
Российские соотечественники рассказали, как празднуют Масленицу в Европе
Российские соотечественники рассказали РИА Новости, как празднуют Масленицу в городах Европы и какие продукты пользуются популярностью в местных магазинах к... РИА Новости, 22.02.2026
Российские соотечественники рассказали, как празднуют Масленицу в Европе

Российские соотечественники рассказали о праздновании Масленицы в Европе

БЕЛГРАД/ВАРШАВА/ПАРИЖ/БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Российские соотечественники рассказали РИА Новости, как празднуют Масленицу в городах Европы и какие продукты пользуются популярностью в местных магазинах к Масленичному столу.
Так, в Сербии продажа блинов на Масленичной неделе увеличивается в несколько раз. Как рассказала РИА Новости директор по производству старейшего в Белграде предприятия домашней "русской" кухни Master Food Ирина Веревкина, в этом году на Масленицу ожидается заказ не менее 1,5 тысячи блинов: с начинкой и без.
"Ежегодно их продажи растут в разы на этой неделе с понедельника по воскресенье, хотя они у нас в меню круглый год. Заказывают граждане экс-СССР, которые живут здесь, сербы в смешанных браках или которые работают в русскоязычных фирмах и сами компании на обеды в офис", - рассказала Веревкина.
По ее словам, к главному блюду Масленицы часто заказывают домашнюю сметану и варенье, привозную сгущенку и соленую рыбу.
Стабильный спрос на продукты к Масленичному столу наблюдается в "русских" магазинах во Франции, рассказали РИА Новости в одном из них. Так, к Масленице и Новому году покупатели заходят за икрой, а безотносительно праздников хорошо продается водка, квашеная капуста, пельмени, вареники и глазированные сырки.
В Польше же ситуация иная - российские соотечественники вынуждены отмечать Масленицу без размаха, в своем кругу.
"Соотечественники собираются где-то, у кого больше места, скажем так. Чтобы не давать лишний повод кому-то, чтобы не было грубо говоря, наездов, чтобы не портили праздник и просто людям настроения", - рассказал руководитель одной из организаций российских соотечественников в Польше Артем Бологов.
По словам Бологова, поляки опасаются приходить к россиянам на празднование Масленицы, а типично российские продукты, которые сложно купить в Польше, приходится привозить из России.
"У меня свои ходы. Ко мне иногда приезжают люди из Калининграда. Коллеги меня снабжают. Временами и я езжу в Россию и, как раньше говорили, "затариваюсь" разными вкусностями", - сказал собеседник агентства.
В немецком городе Киле супермаркет славянских продуктов питания, в котором побывал корреспондент РИА Новости, предлагает своим посетителям широкий выбор товаров к Масленице: от кефира, сметаны, ряженки до готовых блинчиков-полуфабрикатов и топпингов к ним в виде сгущенки, меда, и икры.
Как рассказала сотрудница супермаркета, работающая на кассе, особого ажиотажа в связи с празднованием Масленицы в русских магазинах в Киле на данный момент не наблюдается.
"Посетители покупают, что и обычно в эти дни, а блины мы сами печем почти каждый день", - отметила она в беседе с РИА Новости.
