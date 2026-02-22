Рейтинг@Mail.ru
Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу - РИА Новости, 22.02.2026
Религия
 
10:00 22.02.2026
Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу
Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу - РИА Новости, 22.02.2026
Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу
Церковь не запрещает употреблять алкоголь во время Масленицы, но не приветствует пьянства, сказал РИА Новости эконом Данилова ставропигиального мужского... РИА Новости, 22.02.2026
москва, праздники, религия, масленица
Религия, Москва, Праздники, Религия, Масленица
Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу

Игумен Иннокентий: Церковь не запрещает употреблять алкоголь в Масленицу

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Церковь не запрещает употреблять алкоголь во время Масленицы, но не приветствует пьянства, сказал РИА Новости эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой).
"Объедение и пьянство разрушают и наше физическое состояние, и духовное. Алкоголь – почему бы и нет? Церковь благословляет вино в монастырях, на трапезе. Несколько раз в году вино благословляется, но в весьма умеренном количестве, потому что вино веселит сердце человека, но – не упивайтесь вином, потому что в нем блуд, говорит апостол Павел. Поэтому можно, но, конечно же, в меру – чтобы это принесло нам какую-то радость, но не пресыщение и не то, что идёт следом", – сказал игумен, отвечая на вопрос, позволяется ли употреблять алкоголь в Масленицу.
Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.
РелигияМоскваПраздникиРелигияМасленица
 
 
