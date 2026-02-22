Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу

https://ria.ru/20260222/maslenitsa-2076061665.html
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Церковь не запрещает употреблять алкоголь во время Масленицы, но не приветствует пьянства, сказал РИА Новости эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой).
"Объедение и пьянство разрушают и наше физическое состояние, и духовное. Алкоголь – почему бы и нет? Церковь благословляет вино в монастырях, на трапезе. Несколько раз в году вино благословляется, но в весьма умеренном количестве, потому что вино веселит сердце человека, но – не упивайтесь вином, потому что в нем блуд, говорит апостол Павел. Поэтому можно, но, конечно же, в меру – чтобы это принесло нам какую-то радость, но не пресыщение и не то, что идёт следом", – сказал игумен, отвечая на вопрос, позволяется ли употреблять алкоголь в Масленицу.
Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.