Игумен рассказал, позволяется ли алкоголь в Масленицу

"Объедение и пьянство разрушают и наше физическое состояние, и духовное. Алкоголь – почему бы и нет? Церковь благословляет вино в монастырях, на трапезе. Несколько раз в году вино благословляется, но в весьма умеренном количестве, потому что вино веселит сердце человека, но – не упивайтесь вином, потому что в нем блуд, говорит апостол Павел. Поэтому можно, но, конечно же, в меру – чтобы это принесло нам какую-то радость, но не пресыщение и не то, что идёт следом", – сказал игумен, отвечая на вопрос, позволяется ли употреблять алкоголь в Масленицу.