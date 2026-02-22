https://ria.ru/20260222/maslenitsa-2076050597.html
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны
Масленица становится частью культурной жизни в Республике Кипр, к празднованию активно присоединяются киприоты, рассказали РИА Новости в Российском центре науки РИА Новости, 22.02.2026
кипр
рцнк
празднование масленицы
общество
в мире
кипр
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны
РЦНК: Масленица становится частью культурной жизни на Кипре
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Масленица становится частью культурной жизни в Республике Кипр, к празднованию активно присоединяются киприоты, рассказали РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре.
"Масленица на Кипре
постепенно становится частью культурной жизни острова: к празднику все активнее присоединяются не только русскоязычные семьи, но и киприоты, для которых это уже не просто знакомство с традицией, а живое участие в ней", - заявили агентству в РЦНК
.
Центр рассказал, что в этом году провел в честь Масленицы серию праздничных мероприятий, включая тематические уроки русского языка для иностранцев.
"Российский центр науки и культуры последовательно поддерживает эту добрую традицию через организацию концертов, народных гуляний и даже тематических уроков русского языка как иностранного, где масленичные обычаи становятся частью образовательного процесса и культурного диалога", - сообщил Центр.
Во время занятий ученики познакомились с историей и традициями праздника и расширили свой словарный запас. Им рассказали, почему каждый день масленичной недели имеет особое название и почему главным символом Масленицы стали блины. После занятия состоялся мастер-класс по приготовлению блинов, где ученики отработали усвоенную лексику и попрактиковали русский язык, отметили в РЦНК.
Кроме того, в Центре состоялся праздничный концерт с интерактивной программой для детей и ярмаркой. На концерте выступили несколько творческих коллективов, исполнившие народные песни, посвященные весне и Масленице. Перед началом творческих номеров гостей мероприятия угостили блинами, добавили в Центре.