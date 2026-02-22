На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Масленица становится частью культурной жизни в Республике Кипр, к празднованию активно присоединяются киприоты, рассказали РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре.

"Масленица на Кипре постепенно становится частью культурной жизни острова: к празднику все активнее присоединяются не только русскоязычные семьи, но и киприоты, для которых это уже не просто знакомство с традицией, а живое участие в ней", - заявили агентству в РЦНК

Центр рассказал, что в этом году провел в честь Масленицы серию праздничных мероприятий, включая тематические уроки русского языка для иностранцев.

"Российский центр науки и культуры последовательно поддерживает эту добрую традицию через организацию концертов, народных гуляний и даже тематических уроков русского языка как иностранного, где масленичные обычаи становятся частью образовательного процесса и культурного диалога", - сообщил Центр.

Во время занятий ученики познакомились с историей и традициями праздника и расширили свой словарный запас. Им рассказали, почему каждый день масленичной недели имеет особое название и почему главным символом Масленицы стали блины. После занятия состоялся мастер-класс по приготовлению блинов, где ученики отработали усвоенную лексику и попрактиковали русский язык, отметили в РЦНК.