На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны - РИА Новости, 22.02.2026
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны
Масленица становится частью культурной жизни в Республике Кипр, к празднованию активно присоединяются киприоты, рассказали РИА Новости в Российском центре науки РИА Новости, 22.02.2026
кипр, рцнк, празднование масленицы, общество, в мире
Кипр, РЦНК, Празднование Масленицы, Общество, В мире
На Кипре рассказали, как Масленица становится частью жизни страны

РЦНК: Масленица становится частью культурной жизни на Кипре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Блины. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Масленица становится частью культурной жизни в Республике Кипр, к празднованию активно присоединяются киприоты, рассказали РИА Новости в Российском центре науки и культуры на Кипре.
"Масленица на Кипре постепенно становится частью культурной жизни острова: к празднику все активнее присоединяются не только русскоязычные семьи, но и киприоты, для которых это уже не просто знакомство с традицией, а живое участие в ней", - заявили агентству в РЦНК.
Центр рассказал, что в этом году провел в честь Масленицы серию праздничных мероприятий, включая тематические уроки русского языка для иностранцев.
"Российский центр науки и культуры последовательно поддерживает эту добрую традицию через организацию концертов, народных гуляний и даже тематических уроков русского языка как иностранного, где масленичные обычаи становятся частью образовательного процесса и культурного диалога", - сообщил Центр.
Во время занятий ученики познакомились с историей и традициями праздника и расширили свой словарный запас. Им рассказали, почему каждый день масленичной недели имеет особое название и почему главным символом Масленицы стали блины. После занятия состоялся мастер-класс по приготовлению блинов, где ученики отработали усвоенную лексику и попрактиковали русский язык, отметили в РЦНК.
Кроме того, в Центре состоялся праздничный концерт с интерактивной программой для детей и ярмаркой. На концерте выступили несколько творческих коллективов, исполнившие народные песни, посвященные весне и Масленице. Перед началом творческих номеров гостей мероприятия угостили блинами, добавили в Центре.
КипрРЦНКПразднование МасленицыОбществоВ мире
 
 
