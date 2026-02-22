Бойцы "Центра" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО, сообщило Минобороны России.

"Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отметили завершение Масленичной недели", - говорится в сообщении военного ведомства.

Для военнослужащих был накрыт стол, включающий традиционные угощения, такие как блины и пироги. Ассортимент блинов был представлен различными начинками, в том числе творог, мясо, повидло, сгущенное молоко и сметана. Это разнообразие вкусовых сочетаний не только удовлетворяло гастрономические предпочтения военнослужащих, но и символизировало богатство и многообразие русской кулинарной традиции, отметили в Минобороны РФ.

"Блины - это праздник. Праздник нельзя оставить без этого блюда. Конечно, всем нравятся блины, тем более, когда сделано хорошо", - сказал повар хозяйственного взвода Алексей Пан.

Пан добавил, что в качестве начинки для блинов был выбран фарш, творог и изюм. К ним прибавляется мед, сметана и сгущенка.

"За эту неделю больше 500 блинов было испечено на личный состав", - отметил повар.

Празднование Масленицы в зоне СВО - важный культурный и психологический аспект, позволяющий личному составу временно отвлечься от боевых задач и восстановить моральный дух, добавили в министерстве обороны РФ.