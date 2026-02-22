Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.02.2026
Бойцы "Центра" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО
Бойцы "Центра" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО - РИА Новости, 22.02.2026
Бойцы "Центра" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО
Военнослужащие группировки войск "Центр" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Праздники
Бойцы "Центра" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО

Бойцы 90-й дивизии отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО, сообщило Минобороны России.
"Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отметили завершение Масленичной недели", - говорится в сообщении военного ведомства.
Для военнослужащих был накрыт стол, включающий традиционные угощения, такие как блины и пироги. Ассортимент блинов был представлен различными начинками, в том числе творог, мясо, повидло, сгущенное молоко и сметана. Это разнообразие вкусовых сочетаний не только удовлетворяло гастрономические предпочтения военнослужащих, но и символизировало богатство и многообразие русской кулинарной традиции, отметили в Минобороны РФ.
"Блины - это праздник. Праздник нельзя оставить без этого блюда. Конечно, всем нравятся блины, тем более, когда сделано хорошо", - сказал повар хозяйственного взвода Алексей Пан.
Пан добавил, что в качестве начинки для блинов был выбран фарш, творог и изюм. К ним прибавляется мед, сметана и сгущенка.
"За эту неделю больше 500 блинов было испечено на личный состав", - отметил повар.
Празднование Масленицы в зоне СВО - важный культурный и психологический аспект, позволяющий личному составу временно отвлечься от боевых задач и восстановить моральный дух, добавили в министерстве обороны РФ.
"Этот ритуал, имеющий глубокие корни в русской культуре и отмечаемый во всех регионах России, способствует укреплению боевого братства и поддержанию связи с родными и близкими", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
