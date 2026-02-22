Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал позором просьбу Макрона к Трампу - РИА Новости, 22.02.2026
12:59 22.02.2026
Французский политик назвал позором просьбу Макрона к Трампу
Французский политик назвал позором просьбу Макрона к Трампу - РИА Новости, 22.02.2026
Французский политик назвал позором просьбу Макрона к Трампу
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал в воскресенье позором просьбу президента страны Эммануэля Макрона к лидеру США Дональду Трампу
Французский политик назвал позором просьбу Макрона к Трампу

Филиппо: просьба Макрона к Трампу о снятии санкций с Бретона — позор

© REUTERS / Liesa JohannssenПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал в воскресенье позором просьбу президента страны Эммануэля Макрона к лидеру США Дональду Трампу о снятии американских санкций с бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона.
Ранее газета Tribune писала, что Макрон написал Трампу письмо, в котором попросил снять санкции, введенные администрацией США в отношении ряда европейцев, в том числе двух французов - бывшего еврокомиссара Бретона и судьи Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.
"Какой позор! Марон только что написал Трампу и попросил отменить санкции США против самопровозглашенного цензора Тьерри Бретона, и в то же время (Макрон – ред.) попросил ЕС ввести санкции на уровне Европы против (экспертов – ред.) Жака Бо и Ксавье Моро за то, что они выражают свое мнение! Это полное переворачивание ценностей, что является отличительной чертой макронизма!" – написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил 23 декабря 2025 года, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, включая Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах. По словам заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс, в августе 2024 года, Бретон опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон о цифровых услугах, угрожал миллиардеру Илону Маску накануне его онлайн-интервью с Трампом.
Введение санкций против Бретона в декабре 2025 года осудили Макрон и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, а сам Бретон и депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо призвали ЕС к ответным санкциям в отношении США.
