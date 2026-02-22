Французский политик назвал позором просьбу Макрона к Трампу

ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал в воскресенье позором просьбу президента страны Эммануэля Макрона к лидеру США Дональду Трампу о снятии американских санкций с бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона.