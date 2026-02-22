Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, о чем Макрон попросил Трампа
10:20 22.02.2026 (обновлено: 11:26 22.02.2026)
СМИ узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил американского коллегу Дональда Трампа снять санкции с нескольких европейцев, пишет Tribune.
в мире
сша
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
международный уголовный суд
евросоюз
в мире, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, международный уголовный суд, евросоюз
В мире, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Международный уголовный суд, Евросоюз
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил американского коллегу Дональда Трампа снять санкции с нескольких европейцев, пишет Tribune.
"Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона", — приводит издание текст письма, отправленного главе Белого дома на прошлой неделе.

По мнению Макрона, рестрикции в отношении Бретона наносят ущерб независимости ЕС в области регулирования и основываются на ошибочном анализе. А санкции против Гийу, по его утверждению, подрывают принцип независимости правосудия.
В августе 2025 года Госдепартамент внес в санкционный список четырех юристов МУС, в том числе Гийу, которых Вашингтон обвинил в преследовании американцев и израильтян. В декабре США запретили въезд в страну пятерым активистам за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них — бывший еврокомиссар Бретон, один из главных разработчиков закона Евросоюза о цифровых услугах.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Выход Америки из послевоенного миропорядка и новый баланс сил
20 февраля, 08:00
 
В миреСШАФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампМеждународный уголовный судЕвросоюз
 
 
