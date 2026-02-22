https://ria.ru/20260222/makron-2076064682.html
СМИ узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил американского коллегу Дональда Трампа снять санкции с нескольких европейцев, пишет Tribune. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
сша
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
международный уголовный суд
евросоюз
сша
франция
в мире, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, международный уголовный суд, евросоюз
СМИ узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Tribune: Макрон попросил Трампа снять санкции США против Бретона и Гийу