Во Львове женщине предъявили обвинение в теракте

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обвинения в теракте предъявлены задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове гражданке Украины, сообщили в офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что было два взрыва. Самодельные взрывные устройства, вероятнее всего, были приведены в действие дистанционно.