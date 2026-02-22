Рейтинг@Mail.ru
Во Львове женщине предъявили обвинение в теракте
21:44 22.02.2026
Во Львове женщине предъявили обвинение в теракте
Обвинения в теракте предъявлены задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове гражданке Украины, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обвинения в теракте предъявлены задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове гражданке Украины, сообщили в офисе генпрокурора.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что в ночь на воскресенье прогремели взрывы. В полиции сообщили, что пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Позже офис генпрокурора заявил о задержании гражданки Украины по подозрению в организации взрывов.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Практически рухнула". В США признали тяжелую правду о ситуации на Украине
Вчера, 19:04
"Задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области предъявили обвинение в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что было два взрыва. Самодельные взрывные устройства, вероятнее всего, были приведены в действие дистанционно.
По информации украинского издания "Страна.ua", подозреваемую зовут Ирина Саветина. Она приехала во Львов из Ровненской области.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста
Вчера, 21:24
 
