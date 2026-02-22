https://ria.ru/20260222/los-2076064023.html
В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с лосем
В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с лосем - РИА Новости, 22.02.2026
В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с лосем
Попытка покормить лося может спровоцировать атаку, поэтому единственно верной тактикой при встрече с сохатым является осторожное отступление или использование...
В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с лосем
Росприроднадзор: попытка покормить лося может спровоцировать атаку
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Попытка покормить лося может спровоцировать атаку, поэтому единственно верной тактикой при встрече с сохатым является осторожное отступление или использование громких звуков для отпугивания, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Лось изначально не представляет угрозу для человека, но, если он учует агрессию с вашей стороны, убежать от него у рядового человека вряд ли получится, бегает он по лесу со скоростью до 35-55 километров в час, что однозначно быстрее любого спринтера мирового уровня. Если вы повстречали на лесной прогулке лосиху с лосенком, главное правило - не приближаться к ним, а как можно аккуратнее и быстрее скрыться. Приближение к своему потомству лосиха однозначно расценит как нападение. При наличии с собой огнестрельного или травматического оружия ни в коем случае нельзя стрелять в лося! Нужно сделать предупредительный выстрел в воздух, что испугает лося, и он убежит", - сказал Федоров.
Он добавил, что также нельзя подкрадываться к лосю со смартфоном или угощением в руках — это может привести его в агрессивное состояние, и он будет атаковать.
"У лосей не самое острое зрение, спрятавшись за стволом широкого дерева, вы, скорее всего, пропадете из его поля зрения. Если у лося брачный период, или гон, а это у них в осенний период, то сохатые самцы становятся вдвойне опаснее. Отпугнуть заинтересовавшегося вами сохатого помогут резкие звуки, металлические удары, громкий шум. Самое главное – это как можно скорее покинуть территорию лося", - заключил биолог.