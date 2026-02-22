В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с лосем

"Лось изначально не представляет угрозу для человека, но, если он учует агрессию с вашей стороны, убежать от него у рядового человека вряд ли получится, бегает он по лесу со скоростью до 35-55 километров в час, что однозначно быстрее любого спринтера мирового уровня. Если вы повстречали на лесной прогулке лосиху с лосенком, главное правило - не приближаться к ним, а как можно аккуратнее и быстрее скрыться. Приближение к своему потомству лосиха однозначно расценит как нападение. При наличии с собой огнестрельного или травматического оружия ни в коем случае нельзя стрелять в лося! Нужно сделать предупредительный выстрел в воздух, что испугает лося, и он убежит", - сказал Федоров.