ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под поместья - РИА Новости, 22.02.2026
05:12 22.02.2026
ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под поместья
ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под поместья - РИА Новости, 22.02.2026
ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под поместья
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают бесплатно предоставлять гражданам РФ неиспользуемые земли, находящиеся в... РИА Новости, 22.02.2026
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под поместья

ЛДПР предлагает бесплатно выделять неиспользуемые земли под семейные поместья

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают бесплатно предоставлять гражданам РФ неиспользуемые земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для обустройства семейных поместий.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 22 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект вводит понятия "семейное поместье", определяя его как форму долгосрочного и устойчивого проживания семьи (семей) на земельном участке с ведением хозяйственной деятельности и возможностью объединения таких участков в территориальные сообщества с общей инфраструктурой", - сказано в пояснительной записке.
Добавляется, что семейное поместье рассматривается как земельный участок с индивидуальным жилым домом и иными необходимыми строениями, предназначенный для постоянного проживания семьи и ведения хозяйства, ориентированного на рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды. Законопроектом предусматривается, что на земельном участке под застройку дома и иных построек отводится не более 25% площади участка.
Авторы инициативы предлагают предоставить земельные участки под поместья нескольким категориям граждан, в их числе: граждане, состоящие не менее пяти лет в браке и имеющие одного ребенка и более, ветераны боевых действий, сельские педагоги и медики, отработавшие не менее пяти лет. Уточняется, что регионы РФ смогут дополнять перечень - в целях поддержки отдельных категорий граждан.
"Земельный участок для создания семейного поместья предоставляется гражданину РФ в безвозмездное пользование однократно на основании его заявления, поданного в уполномоченный орган. Предоставляемый гражданину РФ земельный участок для создания семейного поместья должен находиться в государственной или муниципальной собственности, быть свободным от прав третьих лиц, иметь площадь не более одного гектара, а при подаче заявления несколькими гражданами, относящимися к членам одной семьи площадь участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого из них", - сообщается в сопроводительных документах к законопроекту.
Подчеркивается, что участки под поместья предоставляются сроком на 10 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. После истечении данного срока участок может быть предоставлен в собственность бесплатно при условии, что все это время использовался в соответствии с условиями договора.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, власти РФ будут должны развивать на таких территориях социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуры.
"Мы в ЛДПР убеждены, что в XXI веке современные коммуникации, возможности для запуска своего дела, условия для благополучной и процветающей жизни должны быть доступны не только в мегаполисах и региональных столицах. Мы давно призываем строить горизонтальную Россию: осваивать земли и застраивать малоэтажным жильем. ЛДПР за возрождение исконно-русских традиций и ценностей. На отдаленных территориях должны появляться родовые поместья - просторные, обеспеченные всеми коммуникациями участки размером до гектара, чтобы люди могли держать свой огород и сад, а если захотят, то и скотину. Чтобы дома, как и прежде, строились на века и передавались внутри семей от поколения к поколению", - заключил он.
Общество Россия Леонид Слуцкий (политик) ЛДПР
 
 
Заголовок открываемого материала