Лавров рассказал, как вели себя европейские делегации в Женеве - РИА Новости, 22.02.2026
14:09 22.02.2026
Лавров рассказал, как вели себя европейские делегации в Женеве
Лавров рассказал, как вели себя европейские делегации в Женеве
Европейские делегации в дни переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве сидели в предбаннике и пили кофе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
женева (город)
сша
россия
сергей лавров
владимир мединский
павел зарубин
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
сша
россия
в мире, женева (город), сша, россия, сергей лавров, владимир мединский, павел зарубин, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), США, Россия, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Павел Зарубин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Лавров рассказал, как вели себя европейские делегации в Женеве

Лавров: европейские делегации в Женеве сидели в стороне и пили кофе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейские делегации в дни переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве сидели в предбаннике и пили кофе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европейские делегации в дни переговоров в Женеве сидели в предбаннике и пили кофе", - сказал Лавров автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
18 февраля, 23:49
 
Заголовок открываемого материала