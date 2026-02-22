https://ria.ru/20260222/lavrov-2076081827.html
Лавров рассказал, как вели себя европейские делегации в Женеве
Европейские делегации в дни переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве сидели в предбаннике и пили кофе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2026
