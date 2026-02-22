Такие разные "Ландыши": смотрим продолжение народного кинохита

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Второй сезон сериала "Ландыши" 23 февраля выходит на СТС, а 25 февраля — на Первом канале. Этот проект собрал многомиллионную онлайн-аудиторию и стал хитом прошлого года. Зрители ждали продолжения истории молодой супружеской пары. Что мы увидим на экране — в материале РИА Новости.

Сюжет

Начиналось все как очередной детектив. Катя Орлова (Ника Здорик) живет в Лондоне, привыкла к дольче вита, но становится жертвой охотников за наследством — жениха Кирилла (Денис Степанов) и опекуна Андрея Викторовича (Евгений Коряковский). Куда бежать? Правильно, в Россию, на родину, где под Вологдой девушка встречает простого парня Леху (Сергей Городничий). Параллельно Катя успевает поссориться с местным авторитетом Демьяном (Владимир Тяптушкин). И, чтобы спастись от преследователей, решает фиктивно выйти замуж за Леху. Тот отправляется в армию. Так у богатой наследницы появляется шанс спрятаться сразу ото всех в охраняемом месте — воинской части.

Второй сезон куда драматичнее. Катя пускается на поиски пропавшего без вести Лехи (как и когда он найдется, тактично умолчим). Ей придется пройти через ряд испытаний: тут и распад музыкальной группы, интриги, скандалы, ну и борьба за наследство отца тоже никуда не делась.

Музыка

Первая часть популярного проекта далась непросто — на главные роли пробовались 250 артистов. Наконец нашли Сергея Городничего и Нику Здорик. Правда, поют они в кадре не своими голосами: вокальные партии исполняют Женя Трофимов и Анастасия Белявская.

Кстати, именно музыка стала одним из ключевых слагаемых успеха. Женя Трофимов не только исполнял песни за Леху, но и написал их. Главный хит "Вторая весна" родился у него стремительно, буквально за полчаса. Ну а к созданию саундтрека (больше 40 номеров) привлекли участников и победителей конкурса "Таврида. Арт". Так что "Ландыши" действительно можно считать народным сериалом.

Во втором сезоне музыки не меньше — около 50 песен, в том числе Жени Трофимова. В режиссерском кресле — дебютант Илья Шпота, ученик оскароносного греческого мастера Йоргоса Лантимоса. В его собственном активе — работа с Ильей Найшуллером и проектами Басты.

Шутки и атмосфера

Есть в сериале и яркие массовые танцевальные сцены, и веселая атмосфера мюзиклов 1980-х — может, на этой ностальгии тоже сыграли авторы фильма.

И что важно, в "Ландышах" много юмора — не пошлого, не навязчивого, а легкого, иногда саркастичного. Сценаристы подтрунивают над "поуехавшими" и не разбирающейся в политике молодежью. Не обходится без шуток на конспирологические и шпионские темы. И все это — на хорошем уровне диалогов.

В первом сезоне был риск скатиться в совсем розовую и приторную сказку, но режиссер Александр Карпиловский умело соблюдал баланс между драматичностью и наивностью — именно это и подкупает зрителя.