В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах - РИА Новости, 22.02.2026
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах
Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") суммарно перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров в ходе вывозных рейсов, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 22.02.2026
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах
Минтранс РФ: в ходе вывозных рейсов перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров