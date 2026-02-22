Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 22.02.2026 (обновлено: 17:43 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/kuba-2076104118.html
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах - РИА Новости, 22.02.2026
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах
Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") суммарно перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров в ходе вывозных рейсов, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:38:00+03:00
2026-02-22T17:43:00+03:00
куба
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073714458_460:0:3117:1495_1920x0_80_0_0_2bc6ea1481d093d2af6886c2e2f6c772.jpg
https://ria.ru/20260222/aviakompanii-2076103376.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073714458_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_deda5f035aa1768f785dedb5d4e86cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, в мире
Куба, Россия, В мире
В Минтрансе сообщили, сколько человек перевезли с Кубы на вывозных рейсах

Минтранс РФ: в ходе вывозных рейсов перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров

© REUTERS / Desmond BoylanСамолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване
Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Desmond Boylan
Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") суммарно перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров в ходе вывозных рейсов, сообщает Минтранс РФ.
"Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву перевезли почти 4,3 тысячи пассажиров. Программа вывозных рейсов осуществлена благодаря продуктивному взаимодействию Минтранса России и Росавиации с авиационными властями Кубы", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Вчера, 17:34
 
КубаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала