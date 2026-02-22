Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/kuba-2076085348.html
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак - РИА Новости, 22.02.2026
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T14:38:00+03:00
2026-02-22T14:38:00+03:00
в мире
россия
куба
сша
александр новак
павел зарубин
виктор коронелли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_8993cf79a9d3cbe9c74e9d35f8a6a887.jpg
https://ria.ru/20260219/matvienko-2075428096.html
россия
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402666_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bfcfdea52f1ec7c17c49f27e4fd5150b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, сша, александр новак, павел зарубин, виктор коронелли
В мире, Россия, Куба, США, Александр Новак, Павел Зарубин, Виктор Коронелли
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак

Новак: Россия работает над оказанием помощи Кубе на фоне топливного кризиса

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать", - ответил он на вопрос автора информационной службы "Вести" Павла Зарубина о помощи Кубе.
Куба в настоящее время сталкивается с дефицитом топлива, вызванным энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы
19 февраля, 11:55
 
В миреРоссияКубаСШААлександр НовакПавел ЗарубинВиктор Коронелли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала