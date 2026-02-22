https://ria.ru/20260222/kuba-2076085348.html
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак - РИА Новости, 22.02.2026
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 22.02.2026
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
Новак: Россия работает над оказанием помощи Кубе на фоне топливного кризиса