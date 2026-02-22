"Очень скоро": на Западе рассказали, к чему приведет выходка Зеленского

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Нападки Владимира Зеленского на Венгрию и Словакию стали его худшим решением, заявил в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«
"Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день", — написал он, комментируя предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо об остановке поставок электричества Украине
Эксперт предположил, что Будапешт и Братислава координируют свои действия в ответ на нападки и ультиматумы главы киевского режима.
«
"Весьма вероятно, что это скоординировано с ответными действиями Венгрии, и подобный шаг может последовать очень скоро после хода Словакии", — резюмировал Кошкович.
Ранее в субботу словацкий премьер Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества.
Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вслед за Словакией рассматривает возможность поставок электроэнергии на Украину. Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставлять дизель и заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
Конфликт вокруг "Дружбы"
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
