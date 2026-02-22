"Очень скоро": на Западе рассказали, к чему приведет выходка Зеленского

"Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день", — написал он, комментируя предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо об остановке поставок электричества Украине

"Весьма вероятно, что это скоординировано с ответными действиями Венгрии, и подобный шаг может последовать очень скоро после хода Словакии", — резюмировал Кошкович.

Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".

На этой неделе обе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".