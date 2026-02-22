Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в баре в Москве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заработает почти 3,5 миллиона рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые состоятся в клубе Petter в Москве, выяснило РИА Новости.
Долина планирует дать три концерта в клубе Petter в Москве — 26 марта, 25 мая и 26 июля.
По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 9,5 тысяч рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 12,5 тысяч и 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. За место за баром также придется заплатить 15,5 тысяч рублей. Кроме того, зрители могут приобрести самые дорогие билеты за 18,5 тысяч рублей — это места за столиками прямо у сцены.
Если Долина соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит почти 1,15 миллиона рублей — без учета расходов на проведение концерта. В случае трех аншлагов Долина сможет заработать около 3,5 миллионов рублей. Однако за месяц до ближайшего концерта, который пройдет в марте, продано всего 18% всех билетов.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.
В конце января Долина дала свой первый в 2026 году концерт в этом баре и собрала полный зал. Как рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин, на этот концерт продавались даже стоячие места.
Летом 2024 года певица Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, "вдохновившиеся" ситуацией.
