Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в баре в Москве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заработает почти 3,5 миллиона рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые состоятся в клубе Petter в Москве, выяснило РИА Новости.

Долина планирует дать три концерта в клубе Petter в Москве — 26 марта, 25 мая и 26 июля.

По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 9,5 тысяч рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 12,5 тысяч и 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. За место за баром также придется заплатить 15,5 тысяч рублей. Кроме того, зрители могут приобрести самые дорогие билеты за 18,5 тысяч рублей — это места за столиками прямо у сцены.

Если Долина соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит почти 1,15 миллиона рублей — без учета расходов на проведение концерта. В случае трех аншлагов Долина сможет заработать около 3,5 миллионов рублей. Однако за месяц до ближайшего концерта, который пройдет в марте, продано всего 18% всех билетов.

Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.

В конце января Долина дала свой первый в 2026 году концерт в этом баре и собрала полный зал. Как рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин , на этот концерт продавались даже стоячие места.