Кондитер-француз объездил полмира, но предпочел родине Россию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Шеф-кондитер из Франции с сорокалетним стажем живет в Переславле-Залесском уже 14 лет. Фредерик Андрие говорит, что точно не хочет возвращаться на родину.

Почему человек, который объехал полмира, остался в маленьком русском городе?

Сорок лет с тестом и кремом

Фредерик Андрие родился в городе Каркассон на юге Франции, вырос под Монпелье, где у родителей был бизнес. Когда пришло время работать, переехал в Альби — небольшой городок недалеко от Тулузы. Там и начался его путь в кондитерское дело.

© Depositphotos.com / derepente Кондитер © Depositphotos.com / derepente Кондитер

Учился у одного из лучших шефов Франции — Мишеля Белена, который также считается одним из лучших шоколатье страны. Сегодня ему уже за 60. За плечами — 40 лет в профессии.

"Я шеф-кондитер. Я работал большую часть своей жизни в больших городах, но сам я вырос в маленьком, поэтому я хотел переехать в небольшой город, такой как Переславль", — рассказывает Фредерик.

От Карибов до Филиппин

Перед тем как осесть в России, Фредерик объездил полмира. Среди его остановок: карибский остров Мартиника, венесуэльский Каракас, Париж, Бейрут, Саудовская Аравия. В Америке, в окрестностях Бостона он долго оставаться не смог: "Мне там было не очень хорошо, поэтому я вернулся во Францию".

На родине открыл свою кондитерскую в городе Монтобан. Дела шли отлично, заведение было популярным. Через 4 года появилась возможность продать бизнес по выгодной цене — и он продал.

Вернулся в Бейрут, где устроился шеф-кондитером в отель Мовенпик и создал новый стандарт для всей сети. После этого объехал 24 отеля компании на Ближнем Востоке, обучая персонал на протяжении 10 лет.

Когда в Ливане началась война, Фредерик нашел работу на Филиппинах, в отеле в Маниле. Но и там не задержался. "Проблема, которая была у меня на Филиппинах — я всегда болел из-за температуры и влажности", — объясняет он.

И тут позвонил Жан Мишель Атлан, шеф-повар, с которым Фредерик работал раньше. "Я сейчас в Москве, мне нужен шеф-кондитер. Тебе интересно?" — спросил он. Так Фредерик очутился в России.

"Забудь все, что ты знал о России"

Перед приездом в Россию француз питал предубеждения к России. "Я имел возможность приехать гораздо раньше, но я отказывался, потому что у меня было нехорошее мнение из-за того, что я видел по телевизору", — признается он.

Но шеф настоял: "Забудь все, что ты узнал о России. Это неправда. Приезжай, сам увидишь, и тебе понравится".

Фредерик поддался на уговоры. "И мне не то что нравится, а я люблю ее", — говорит он теперь.

Сначала работал в Swissôtel в Москве. Потом открыл шоколадную фабрику. Параллельно преподавал. Друг-француз, который хотел открыть кондитерскую в Переславле, взял Фредерика с собой. Вместе они открыли заведение в центре города. Кондитерская стала популярной. Но случился конфликт, и Фредерик ушел.

Знакомство с женой

Жена Фредерика — Виктория — родилась в Переславле-Залесском. Когда французы открывали кондитерскую, она пришла туда менеджером.

"Уже через месяц-полтора Фредерик меня пригласил помочь ему на кухне, так как немного было персонала. Он говорит: 'Может быть, тебе интересно? Если тебе интересно, я тебя научу'. И научил. Вот так вот я и связалась с французом", — рассказывает Виктория с улыбкой.

© iStock.com / Biskariot Переславль-Залесский © iStock.com / Biskariot Переславль-Залесский

Маленький бизнес

Теперь у них своя кондитерская. В ней — традиционная французская выпечка. Эклеры, мильфей, ромбаба. И авторский Наполеон от шефа. Фредерик печет, Виктория помогает.

"Я хочу развивать кухню. Если бы у нас были работники, мы могли бы делать шоколад, мороженое. Я много знаю об этой работе. Но проблема в том, что люди устраиваются на работу, остаются на 6 месяцев, берут рецепт и уходят. Поэтому мне не интересно учить людей, если я знаю, что после 3-4 месяцев они уйдут с моим рецептом", — объясняет он.

Что нравится в России

Фредерик называет несколько полюбившихся вещей. Первая — менталитет. "Люди очень дружелюбны, люди прямые", — говорит он.

Второе — русская кухня. Восхищают хинкали, плов, борщ, готовка тещи. "Мне нравится это разнообразие. Все компоненты", — резюмирует Фредерик.

© iStock.com / Anaiz777 Борщ © iStock.com / Anaiz777 Борщ

Каждый год в конце сентября, после сезона, они собирают за столом таких же "новых русских" — иностранных переселенцев со всего мира. Фредерик готовит шведский стол — рыбу, свинину. "Наши гости просто фантастические. У нас много друзей. Мы прекрасно проводим время", — рассказывает он.

Культурный контраст

Конечно, не все идеально: не нравятся водители. "Менталитет водителей, это ужас. Но во Франции он тоже не такой хороший. Я думаю, что когда люди садятся за руль, они становятся сумасшедшими", — смеется Фредерик.

Еще одно наблюдение — о разнице в общении.

© Pixabay / DarkoStojanovic Водитель автомобиля © Pixabay / DarkoStojanovic Водитель автомобиля

"Во Франции они с тобой шутят, а когда отворачиваешься..." — Фредерик делает характерный жест, изображая удар ножом в грудь. Прямота русских ему ближе. "Что они думают, то и говорят", — отмечает он.

"Франция — посмешище"

О родине Фредерик говорит жестко. Очень жестко.

"У Франции проблемы в политике. Наши французские политики — это посмешище", — начинает он.

© AP Photo / Thomas Padilla Президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo / Thomas Padilla Президент Франции Эммануэль Макрон

Дальше — конкретика. "У Франции лучшая система электроснабжения, а сейчас они платят за электричество больше, чем другие страны Европы", — возмущается Фредерик и призанет: на родину ни ногой.

Сегодня у Фредерика жена, двое детей, своя кондитерская. Клиенты, которых он называет фантастическими.